Із прагненнями до змін і добра

У квітні - два роки, як посаду голови нашої райдержадміністрації обіймає Валерій Радібеда. За цей час помітно зріс його професіоналізм, солідне підгрунтя отримали володіння ситуацією в районі, відповідальність за прийняті рішення.
місцевої спільноти, за яку, зрештою, як представник Президента в районі, Валерій Васильович і несе велику відповідальність. Вирішили з ним, що переобтяжувати читача строкатими цифрами, різними відсотками не варто, й оскільки показник успішного життя криється зовсім у іншому напряму залежить від благополуччя кожної окремої людини, конкретної сім’ї.
- А люди в нашому краї – працьовиті, дружні, вмілі, - наголосив Валерій Радібеда. Зазначив, що з такими можна братися за реалізацію найсміливіших планів і завдань. Передусім, пов’язаних із роботою промислових підприємств, створенням нових робочих місць, активним застосуванням енергозберігаючих технологій та впровадженням інвестицій.
Фінансовий поступ підприємств, на думку Валерія Радібеди, можливий лише за рахунок більш повного завантаження потужностями, за умови удосконалення переробки сировинних ресурсів, задіювання інновацій. Було названо наші підприємства – ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів», Новоборовицьке «МПДДП «Укрспирт», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «Щорська меблева фабрика», які – кожне по-своєму – не лише виживають, а своєю продукцією славлять наш край. До речі, не тільки у близькому, а й у далекому зарубіжжі. Приміром, продтоварівськими пряниками та печивом смакують у Молдові, Естонії, Румунії, Латвії та Німеччині, а лісопродукцію й пиломатеріали Щорської меблевої фабрики експортують у Польщу та Литву.
Непогані показники наразі демонструє й аграрний сектор, який представляють сільськогосподарські підприємства. Такі як СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», «Щорсагроімпульс», СВК «Райдуга», ПСП «Прогрес» та інші. Усіма ними було зібрано зерна у заліковій вазі 61288 тонн (на 115% більше, ніж у позаминулому році). Урожайність склала 39,8 цн з одного гектара. І у тваринництві позиції не складені: худоби та птиці вирощено 219,3 тонни, надій молока на корову склав 3620 кг (108% до минулого року) і вцілому сільгосппідприємствами району розрахунково було вироблено 125,3 млн грн валової продукції, що на 11% більше минулорічних показників. Додам, що наші аграрії повністю забезпечили виконання програмних показників по виробництву зернових культур, картоплі, молока, вирощуванні худоби та птиці. Ставку вони робили і на придбання техніки, вжиття заходів щодо збереження та підвищення родючості грунтів, збільшення обсягів внесення мінеральних добрив, укладання договорів оренди земельних ділянок. До слова: передбачено виплати розміром 5% від нормативно-грошової оцінки землі, що теж є непоганою тенденцією. Також позитивом у роботі сільських виробників В.В. Радібеда назвав заходи по залученню капітальних інвестиційних надходжень. Їхня сума становила 45,6 млн грн.
Окремим приводом у нашій розмові стала тема ремонту доріг, про яку, як відомо, сьогодні говорять всюди і скрізь. І політики, і чиновники усіх рівнів, і простий народ. Валерій Радібеда повторювати вже озвучене раніше не став, лише підкреслив, що адміністрація цю потрібну справу проводила, як могла, організувавши роботи загальною протяжністю понад 3,5 км на суму 12 млн 737 тис. грн.
А ще доводилося займатися енергозберігаючими заходами, шукати різні джерела фінансування, за рахунок яких (приміром, у 2017 році) було реалізовано 16 проектів по будівництву мереж зовнішнього освітлення, прокладено 19,25 км вуличних електромереж, виконано різні програми. На одну з головних – розвитку малого і середнього підприємництва використовувалися кошти місцевого і районного бюджетів. Також В.Радібеда похвалив, крім вже названих, ті підприємства району, які підтримують торговельні стосунки з Китаєм, Індією, Ізраїлем, Бельгією й іншими країнами світу – це ТОВ «Астра», ПВТП «Яна» тощо.
Торкаючись соціальної сфери, роботи з прийомними сім’ями, по відбору та направленню документів на присвоєння багатодітним матерям звання «Мати- героїня», було відмічено, що проводиться вона належним чином і сердечністю.
На цій хвилі хотілося б і закінчити цю оповідь про почуте від голови РДА і побажати йому й усій його команді й окремо депутатам Верховної ради, обласним – Ігорю Вдовенку й Григорію Божку нових маленьких і великих перемог. А перемоги завжди даються нелегко, зусиллями всіх, хто прагне добра і миру. І прекрасно, що Валерій Васильович якраз керується цим правилом, а, значить, все у нього виходитиме й надалі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
місцевої спільноти, за яку, зрештою, як представник Президента в районі, Валерій Васильович і несе велику відповідальність. Вирішили з ним, що переобтяжувати читача строкатими цифрами, різними відсотками не варто, й оскільки показник успішного життя криється зовсім у іншому напряму залежить від благополуччя кожної окремої людини, конкретної сім’ї.
- А люди в нашому краї – працьовиті, дружні, вмілі, - наголосив Валерій Радібеда. Зазначив, що з такими можна братися за реалізацію найсміливіших планів і завдань. Передусім, пов’язаних із роботою промислових підприємств, створенням нових робочих місць, активним застосуванням енергозберігаючих технологій та впровадженням інвестицій.
Фінансовий поступ підприємств, на думку Валерія Радібеди, можливий лише за рахунок більш повного завантаження потужностями, за умови удосконалення переробки сировинних ресурсів, задіювання інновацій. Було названо наші підприємства – ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів», Новоборовицьке «МПДДП «Укрспирт», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «Щорська меблева фабрика», які – кожне по-своєму – не лише виживають, а своєю продукцією славлять наш край. До речі, не тільки у близькому, а й у далекому зарубіжжі. Приміром, продтоварівськими пряниками та печивом смакують у Молдові, Естонії, Румунії, Латвії та Німеччині, а лісопродукцію й пиломатеріали Щорської меблевої фабрики експортують у Польщу та Литву.
Непогані показники наразі демонструє й аграрний сектор, який представляють сільськогосподарські підприємства. Такі як СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», «Щорсагроімпульс», СВК «Райдуга», ПСП «Прогрес» та інші. Усіма ними було зібрано зерна у заліковій вазі 61288 тонн (на 115% більше, ніж у позаминулому році). Урожайність склала 39,8 цн з одного гектара. І у тваринництві позиції не складені: худоби та птиці вирощено 219,3 тонни, надій молока на корову склав 3620 кг (108% до минулого року) і вцілому сільгосппідприємствами району розрахунково було вироблено 125,3 млн грн валової продукції, що на 11% більше минулорічних показників. Додам, що наші аграрії повністю забезпечили виконання програмних показників по виробництву зернових культур, картоплі, молока, вирощуванні худоби та птиці. Ставку вони робили і на придбання техніки, вжиття заходів щодо збереження та підвищення родючості грунтів, збільшення обсягів внесення мінеральних добрив, укладання договорів оренди земельних ділянок. До слова: передбачено виплати розміром 5% від нормативно-грошової оцінки землі, що теж є непоганою тенденцією. Також позитивом у роботі сільських виробників В.В. Радібеда назвав заходи по залученню капітальних інвестиційних надходжень. Їхня сума становила 45,6 млн грн.
Окремим приводом у нашій розмові стала тема ремонту доріг, про яку, як відомо, сьогодні говорять всюди і скрізь. І політики, і чиновники усіх рівнів, і простий народ. Валерій Радібеда повторювати вже озвучене раніше не став, лише підкреслив, що адміністрація цю потрібну справу проводила, як могла, організувавши роботи загальною протяжністю понад 3,5 км на суму 12 млн 737 тис. грн.
А ще доводилося займатися енергозберігаючими заходами, шукати різні джерела фінансування, за рахунок яких (приміром, у 2017 році) було реалізовано 16 проектів по будівництву мереж зовнішнього освітлення, прокладено 19,25 км вуличних електромереж, виконано різні програми. На одну з головних – розвитку малого і середнього підприємництва використовувалися кошти місцевого і районного бюджетів. Також В.Радібеда похвалив, крім вже названих, ті підприємства району, які підтримують торговельні стосунки з Китаєм, Індією, Ізраїлем, Бельгією й іншими країнами світу – це ТОВ «Астра», ПВТП «Яна» тощо.
Торкаючись соціальної сфери, роботи з прийомними сім’ями, по відбору та направленню документів на присвоєння багатодітним матерям звання «Мати- героїня», було відмічено, що проводиться вона належним чином і сердечністю.
На цій хвилі хотілося б і закінчити цю оповідь про почуте від голови РДА і побажати йому й усій його команді й окремо депутатам Верховної ради, обласним – Ігорю Вдовенку й Григорію Божку нових маленьких і великих перемог. А перемоги завжди даються нелегко, зусиллями всіх, хто прагне добра і миру. І прекрасно, що Валерій Васильович якраз керується цим правилом, а, значить, все у нього виходитиме й надалі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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