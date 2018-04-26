Уже традиційно навесні в районі проводиться щорічна всеукраїнська соціально-екологічна акція «За чисте довкілля». В належний санітарний стан приводяться прибудинкові території, парки, сквери, місця громадського відпочинку та масового перебування населення, дитячі та спортивні майданчики, ліквідовуються несанкціоновані сміттєзвалища.
Цьогоріч День благоустрою населених пунктів у рамках акції «За чисте довкілля» припав на 21 квітня. До участі в акції були запрошені колективи органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, співробітники яких приєдналися до прибирання на рівні корпоративної соціальної відповідальності, представники учнівської та студентської молоді, громадськість. На виконання розпорядження голови РДА особлива увага приділялась ліквідації стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг населених пунктів району, особливо на в’їздах та виїздах з них, розчистці узбічь, кюветів тощо. Колектив райдержадміністрації теж долучився до загальнодержавного суботника. На чолі із головою РДА Валерієм Радібедою посадовці провели післязимове прибирання достатньо великої території на виїзді з м. Сновськ. Крім того, учнями групи озеленювачів Сновського вищого професійного училища лісового господарства висаджено 1000 саджанців сосни звичайної, 500 шт. саджанців декоративних кущів.
Мешканці району теж активно наводили лад на подвір’ях та біля власних будинків, висаджували дерева та облаштовували квітники. Адже чистота рідного краю починається з чистоти власної вулиці, села та міста, з виховання дітей у любові до природи. . І кожен, зробивши свій внесок у спільну справу, може з чистою душею та затишним довкіллям радіти весні.
Відділ економічного розвитку та
житлово-комунального господарства РДА.
Цьогоріч День благоустрою населених пунктів у рамках акції «За чисте довкілля» припав на 21 квітня. До участі в акції були запрошені колективи органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, співробітники яких приєдналися до прибирання на рівні корпоративної соціальної відповідальності, представники учнівської та студентської молоді, громадськість. На виконання розпорядження голови РДА особлива увага приділялась ліквідації стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг населених пунктів району, особливо на в’їздах та виїздах з них, розчистці узбічь, кюветів тощо. Колектив райдержадміністрації теж долучився до загальнодержавного суботника. На чолі із головою РДА Валерієм Радібедою посадовці провели післязимове прибирання достатньо великої території на виїзді з м. Сновськ. Крім того, учнями групи озеленювачів Сновського вищого професійного училища лісового господарства висаджено 1000 саджанців сосни звичайної, 500 шт. саджанців декоративних кущів.
Мешканці району теж активно наводили лад на подвір’ях та біля власних будинків, висаджували дерева та облаштовували квітники. Адже чистота рідного краю починається з чистоти власної вулиці, села та міста, з виховання дітей у любові до природи. . І кожен, зробивши свій внесок у спільну справу, може з чистою душею та затишним довкіллям радіти весні.
Відділ економічного розвитку та
житлово-комунального господарства РДА.
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