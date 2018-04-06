Вжито заходів до повернення земель територіальній громаді

Реалізовуючи Конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, Менською місцевою прокуратурою установлено факт непередачі упродовж тривалого часу територіальній громаді, яку представляє Сновська міська рада, не успадкованих після смерті громадян земельних ділянок, загальною площею 4 га вартістю майже 70 тис. грн.
Враховуючи, що органом місцевого самоврядування, в межах законодавства, не вжито заходів до повернення земельних ділянок, прокуратура звернулася до Щорського районного суду Чернігівської області із заявами про визнання спадщини відумерлою.
Крім того, за результатами представницької діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин, у поточному році до Сновської територіальної громади повернуто 5 га землі (вартістю 90 тис. грн.).
Враховуючи, що органом місцевого самоврядування, в межах законодавства, не вжито заходів до повернення земельних ділянок, прокуратура звернулася до Щорського районного суду Чернігівської області із заявами про визнання спадщини відумерлою.
Крім того, за результатами представницької діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин, у поточному році до Сновської територіальної громади повернуто 5 га землі (вартістю 90 тис. грн.).
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