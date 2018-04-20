пятница, 20 апреля 2018 г.

Плити, колосники, антену крадуть, як металобрухт?

10 квітня  до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Ш., мешканця м.Сновськ, про те, що в лютому 2018 року  він здав на ремонт свій ноутбук «Леново»  гр. М. і той до теперішнього часу його не повернув.

13 квітня надійшла  заява від гр.М., мешканця  м.Сновськ, що  в с.Кучинівка з  нежитлового будинку, який належав його батькам, зникло 5 банок фарби, двигун з холодильника, пічна плита, колосники, лист металу.
15 квітня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що у Петрівці з будинку заявниці викрали антену.
Автор: на
Ярлыки:

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