Плити, колосники, антену крадуть, як металобрухт?

10 квітня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Ш., мешканця м.Сновськ, про те, що в лютому 2018 року він здав на ремонт свій ноутбук «Леново» гр. М. і той до теперішнього часу його не повернув.
13 квітня надійшла заява від гр.М., мешканця м.Сновськ, що в с.Кучинівка з нежитлового будинку, який належав його батькам, зникло 5 банок фарби, двигун з холодильника, пічна плита, колосники, лист металу.
15 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що у Петрівці з будинку заявниці викрали антену.
13 квітня надійшла заява від гр.М., мешканця м.Сновськ, що в с.Кучинівка з нежитлового будинку, який належав його батькам, зникло 5 банок фарби, двигун з холодильника, пічна плита, колосники, лист металу.
15 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що у Петрівці з будинку заявниці викрали антену.
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