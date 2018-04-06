На сході села у с. Жовідь

Наразі на території Жовідської сільради проживає 300 жителів (Жовідь – 271, Піщанка – 29). Із них дітей шкільного віку – 25, дошкільнят – 8. У 2017 році реалізовано проект по будівництву мереж вуличного освітлення (вул.Мозгового) на суму 173 тис. грн, здійснено ремонт системи опалення адмінбудівлі та ФАПу на суму більше 6 тис. грн, надана одноразова матеріальна допомога 8 людям на суму 4500 грн.
29 березня громадяни Жоведі зібралися на свої підсумкові збори, аби проаналізувати зроблене, намітити головне на найближчий час. Серед присутніх гостей, які завітали на цю ділову розмову, були секретар міськради Наталія Самойлова, помічник-консультант народного депутата Анатолія Євлахова Вадим Сергійко, головний спеціаліст у галузі тваринництва та розвитку сільських територій відділу АПР нашої райдержадміністрації Ганна Бебех та інші.
Розпочав збори виступ в.о. старости Наталії Ховпун, яка просто і дохідливо переповіла своїм виборцям про те, як і чим жила разом з ними, що було зроблене і що вже намічено. Перелік, як для заглибленого села, солідний. До нього увійшли такі позиції, як впорядкування та благоустрій (висипка доріг, розпилювання дерев, огородження кладовищ, відбудова мосту через річечку Жоведу тощо), співпраця із міськрадою по продовженню реконструкції вуличного освітлення, необхідності встановлення автобусної зупинки, партнерські стосунки із надійним сільським господарником, директором ПСП «Яна Плюс» Олександром Веселим тощо. Позитив від такої співпраці, за словами Наталії Володимирівни, кожен місцевий житель відчуває і в пору снігопадів, і у час весняної польової кампанії, у моменти розрахунків за паї. Тісну співпрацю було видно і між попереднім сільським головою Тамарою Бондар, котра і досі відіграє не останню роль. Мудра, врівноважена, підказує послідовникам, як і що краще зробити. А вони дослухаються, продовжуючи торувати нелегкий шлях реформ і змін.
Загалом атмосфера цього зібрання носила доволі конструктивний характер: ніхто нікого не перекрикував і не принижував, не з’ясовував особисте. Проблеми люди називали спільні, намагаючись розуміти їхню появу. Замовили «привіт» депутату Анатолію Євлахову, що полягає у придбанні для дітлахів гірки. І хоч малечі взимку не густо, зате влітку, до річки й лісу, з’їжджається чимало. А будуть в село заїжджати молоді мами й тата зі своїми хлопченятами й дівчатками – буде в ньому завтра, і післязавтра...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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