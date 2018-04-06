Енергозберігаючі технології мають бути в пріоритеті

Хоч на сьогодні ситуація з теплопостачання об’єктів соціальних та виробничих сфер – стабільна, а тариф на теплову енергію для бюджетних організацій та інших споживачів затверджено постановами НКРЕКП №1205 та №1208 від 5 жовтня 2017 року, тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб населення - постановами НКРЕКП №1204 та №1206 від 5 жовтня 2017 року. Їх перерахунок може бути змінений, це зумовлено зміною ціни на природний газ.
Населенню слід запроваджувати систему енергозберігаючих технологій, приміром, задля економії, у Сновську на котельні, яка працює на пелетах, по вул. Бульварній, 7 встановлено твердопаливний котел.
Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» В.М. Геращенко повідомила, що рівень оплат за спожиту теплову енергію у Сновську в 2017 році становить: населення – 85%, бюджетні організації – 97%, інші споживачі – 92%.
Тетяна ЛИТВИН
Населенню слід запроваджувати систему енергозберігаючих технологій, приміром, задля економії, у Сновську на котельні, яка працює на пелетах, по вул. Бульварній, 7 встановлено твердопаливний котел.
Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» В.М. Геращенко повідомила, що рівень оплат за спожиту теплову енергію у Сновську в 2017 році становить: населення – 85%, бюджетні організації – 97%, інші споживачі – 92%.
Тетяна ЛИТВИН
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