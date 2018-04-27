У рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» Новоборовицьким лісництвом було проведено озеленення території навколо дитячого майданчика біля школи, де робітники підприємства та учні шкільного лісництва висаджували деревця кизилу.
Також вони озеленили територію парку в Нових Боровичах, посадивши там катальпи, клени та липи. До речі, учні шкільного лісництва постійно займаються виготовленням шпаківень, вирощуванням декоративних саджанців, щепленням та черенкуванням дерев.
Такого роду акції виховують у підростаючого покоління любов до навколишнього середовища та прагнення берегти і любити природу.
Фото з учнівського архіву.
Також вони озеленили територію парку в Нових Боровичах, посадивши там катальпи, клени та липи. До речі, учні шкільного лісництва постійно займаються виготовленням шпаківень, вирощуванням декоративних саджанців, щепленням та черенкуванням дерев.
Такого роду акції виховують у підростаючого покоління любов до навколишнього середовища та прагнення берегти і любити природу.
Фото з учнівського архіву.
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