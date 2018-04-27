22 квітня розпочалося друге коло першості області з футболу серед команд ДЮСШ. Сновська ДЮСШ приймала гостей з Городні.
Молодша вікова група (2003-2004 рр.н.) поступилася з рахунком 0:3. Старша вікова група (2001-2002 рр.н.) перемогла – 2:1. У старшій групі відзначилися кількістю забитих голів Дмитро Горенок та Ярослав Козянко.
Наступна гра проти Чернігівського району буде виїзною.
Роман ГРИЦЮК
Молодша вікова група (2003-2004 рр.н.) поступилася з рахунком 0:3. Старша вікова група (2001-2002 рр.н.) перемогла – 2:1. У старшій групі відзначилися кількістю забитих голів Дмитро Горенок та Ярослав Козянко.
Наступна гра проти Чернігівського району буде виїзною.
Роман ГРИЦЮК
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