пятница, 27 апреля 2018 г.

Футбол

22 квітня розпочалося друге коло першості області з футболу серед команд ДЮСШ. Сновська ДЮСШ приймала гостей з Городні.

Молодша вікова група (2003-2004 рр.н.) поступилася з рахунком 0:3. Старша вікова група (2001-2002 рр.н.) перемогла – 2:1. У старшій  групі відзначилися кількістю забитих голів Дмитро Горенок та Ярослав Козянко.
Наступна гра проти Чернігівського району буде виїзною.
Роман ГРИЦЮК 
Автор: на
Ярлыки:

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