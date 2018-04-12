четверг, 12 апреля 2018 г.

Із великим щирим серцем

Спасибі Всевишньому, адже у свої без двох вісімдесят Раїса Василівна Басанко усе робить  сама: і поросят із курми доглядає, і город порає, і в хаті, й дворі  прибирає.

А помідори на її грядках такі ранні й різносортні, що ніде  подібних  навколо нема! – Майстриня на всі руки, - кажуть  про неї у Низківці, де жінка оселилася після смерті батьків. До цього мешкала у обласному центрі, куди колись ще за комсомольською путівкою потрапила на будівництво камвольно-суконного комбінату.
У неї гарні сини й онуки, й сама вона, маючи міцне й живуче коріння, не менш гарна людина, така, яка власним прикладом немов підтверджує істину: дорогу долає мужній.
Ось нещодавно зустріли її на одній із маленьких сільських вуличок із декількома віночками у руках. Купила  у місцевій крамничці, аби повісити перед Радуницею на хрести найрідніших,  пом’янути  їхні душі добрим словом й святою молитвою. А що ще, як не це,  треба її великому й щирому серцю, яке завжди палає вогнем любові  до життя.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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