Шанс підзаробити є!

Протягом квітня поточного року буде залучено до громадських робіт 52 особи, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.
Про це повідомила директор районного центру зайнятості Раїса Аникієнко. На її думку, такі роботи є дієвою формою матеріальної підтримки тих, хто шукає роботу та підвищує у них мотивацію до праці. Зокрема, безробітні нині займаються по селах упорядкуванням цвинтарів, братських могил, приведенням в належний стан пам’ятників, вирубкою чагарників вздовж доріг та благоустроєм міста. Всього на організацію громадських робіт буде витрачено в квітні 75,8 тис. грн коштів з фонду загального обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з місцевого бюджету.
Фото
Лариси МАРТИНЕНКО
Про це повідомила директор районного центру зайнятості Раїса Аникієнко. На її думку, такі роботи є дієвою формою матеріальної підтримки тих, хто шукає роботу та підвищує у них мотивацію до праці. Зокрема, безробітні нині займаються по селах упорядкуванням цвинтарів, братських могил, приведенням в належний стан пам’ятників, вирубкою чагарників вздовж доріг та благоустроєм міста. Всього на організацію громадських робіт буде витрачено в квітні 75,8 тис. грн коштів з фонду загального обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з місцевого бюджету.
Фото
Лариси МАРТИНЕНКО
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