Санітарний день у Сновську - четвер

Щороку з настанням весни розпочинається прибирання не тільки вдома, а й на вулицях міста й сіл, узбіччях, парках, лісах, кладовищах... Про таке генеральне прибирання йшлося на нараді з питань благоустрою, яка відбулася в минулу п’ятницю. Ініціатором її проведення стала міська рада, запросивши на захід керівників підприємств, організацій і установ міста, підприємців, в.о. старост. На жаль, деякі запрошені проігнорували нараду без поважних причин. Причому в основному саме ті, біля чиїх організацій не підтримується належний порядок.
Інспектор з благоустрою міськради Сергій Воробей звернувся до присутніх, вкотре нагадуючи про правила благоустрою і законодавство України в цій сфері:
– Самовільне вивезення сміття як приватним, так і фізичним особам – на полігон твердих побутових відходів заборонено! Тому закликаю всіх сновчан: і приватний сектор, і організації та підприємства, укладати договори на вивіз сміття з місцевим комунальним підприємством «Щорська ЖЕД», яке є виконавцем таких послуг на території Сновська. Якщо юридичні або фізичні особи не уклали договорів, їх чекає притягнення до адмінвідповідальності. Також нагадую, що за кожними підприємствами і організаціями, не залежно від форм власності, закріплені певні території для прибирання. Їх треба привести в належний стан і постійно підтримувати там чистоту і порядок. Не забувайте, Правилами благоустрою у Сновську встановлено санітарний день - четвер.
До речі, на порушників Правил благоустрою чекають штрафи: для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для юридичних – від 850 до 1700 грн.
Заступник міського голови Сергій Силенок зачитав рішення виконкому, яким затверджено місячник благоустрою в ОТГ з 13 по 30 квітня, а День довкілля – 21 квітня. «Необхідно в цей період прибрати несанкціоновані сміттєзвалища, кладовища, упорядкувати спортивні і дитячі майданчики, братські могили, пам’ятники, очистити від сміття вулиці, береги річок, узбіччя, - зазначив Сергій Вадимович. – При цьому варто організувати роботу із озеленення територій, ремонту парканів тощо. Але перед посадкою зелених насаджень необхідно обов’язково погодити з відповідними службами, чи не проходять на цих територіях газо-, водопроводи, лінії зв’язку».
До прибирання і озеленення міська рада рекомендує долучити учнів і студентів, а також тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості.
Міський голова Олександр Медведьов закликав не чекати і вже розпочати прибирати територій і попросив керівників сільгоспформувань та підприємців всієї громади посприяти в наданні транспорту для вивозу сміття під час місячника благоустрою. Також міський голова рекомендував білити бордюри і дерева. Це надає місту охайного вигляду.
На зібранні прозвучало болюче запитання від мешканців Сновського: «Коли вже добудують полігон твердих побутових відходів на Горбасі чи хоч сіткою його загородять? Все сміття, яке звозять з міста, особливо поліетиленові пакети, літає потім на полях!»
Міський голова погодився, що проблему треба якось вирішувати, можливо за спонсорські кошти зробити тимчасову огорожу. Адже використовувати гроші з міського бюджету на сміттєзвалище не можна - його будівництво і реконструкція повинна здійснюватися виключно з природоохоронного фонду.
На нараді зазначили, що відповідно до закону «Про відходи» всі в Україні зобов’язані сортувати сміття. У Сновську в минулому році було встановлено 16 перших контейнерів для пластику, паперу та скла. Але, мабуть, наші земляки читати не вміють, і кидають в ці контейнери харчові відходи. Та ще й поряд залишають пакети і мішки непотребу, які потім розривають собаки і коти, а сміття розноситься вулицями. Замість гарної ідеї сортування відходів місто отримало нові смітники. Причому такий безлад створюють самі ж мешканці цих вулиць.
– Вкотре наголошую: укладайте угоди з ЖЕД на вивіз сміття, нехай наше місто стане чистішим! – закликав Олександр Медведьов. - А в спеціальні контейнери для роздільного збору сміття кидайте лише пластик, скло і папір. Давайте привчатися до порядку!
Після закінчення наради список закріплених територій гаряче обговорювався з інспектором з благоустрою. Присутні просили внести зміни до нього, бо список застарів. Наприклад, не діє вже лінійна лікарня, за якою закріплена територія, тощо. Він пообіцяв врахувати озвучені зауваження і пропозиції. Підприємці і керівники організацій, які постійно підтримують порядок на своїх територіях, запросили інспектора відвідати деякі магазини та підприємства, щоб змусити їх власників прибрати сміття. «Добровільно прибирати вони не хочуть, а загальний естетичний вигляд і санітарний стан міста через це страждає!» - обурювалися учасники наради.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Інспектор з благоустрою міськради Сергій Воробей звернувся до присутніх, вкотре нагадуючи про правила благоустрою і законодавство України в цій сфері:
– Самовільне вивезення сміття як приватним, так і фізичним особам – на полігон твердих побутових відходів заборонено! Тому закликаю всіх сновчан: і приватний сектор, і організації та підприємства, укладати договори на вивіз сміття з місцевим комунальним підприємством «Щорська ЖЕД», яке є виконавцем таких послуг на території Сновська. Якщо юридичні або фізичні особи не уклали договорів, їх чекає притягнення до адмінвідповідальності. Також нагадую, що за кожними підприємствами і організаціями, не залежно від форм власності, закріплені певні території для прибирання. Їх треба привести в належний стан і постійно підтримувати там чистоту і порядок. Не забувайте, Правилами благоустрою у Сновську встановлено санітарний день - четвер.
До речі, на порушників Правил благоустрою чекають штрафи: для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для юридичних – від 850 до 1700 грн.
Заступник міського голови Сергій Силенок зачитав рішення виконкому, яким затверджено місячник благоустрою в ОТГ з 13 по 30 квітня, а День довкілля – 21 квітня. «Необхідно в цей період прибрати несанкціоновані сміттєзвалища, кладовища, упорядкувати спортивні і дитячі майданчики, братські могили, пам’ятники, очистити від сміття вулиці, береги річок, узбіччя, - зазначив Сергій Вадимович. – При цьому варто організувати роботу із озеленення територій, ремонту парканів тощо. Але перед посадкою зелених насаджень необхідно обов’язково погодити з відповідними службами, чи не проходять на цих територіях газо-, водопроводи, лінії зв’язку».
До прибирання і озеленення міська рада рекомендує долучити учнів і студентів, а також тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості.
Міський голова Олександр Медведьов закликав не чекати і вже розпочати прибирати територій і попросив керівників сільгоспформувань та підприємців всієї громади посприяти в наданні транспорту для вивозу сміття під час місячника благоустрою. Також міський голова рекомендував білити бордюри і дерева. Це надає місту охайного вигляду.
На зібранні прозвучало болюче запитання від мешканців Сновського: «Коли вже добудують полігон твердих побутових відходів на Горбасі чи хоч сіткою його загородять? Все сміття, яке звозять з міста, особливо поліетиленові пакети, літає потім на полях!»
Міський голова погодився, що проблему треба якось вирішувати, можливо за спонсорські кошти зробити тимчасову огорожу. Адже використовувати гроші з міського бюджету на сміттєзвалище не можна - його будівництво і реконструкція повинна здійснюватися виключно з природоохоронного фонду.
На нараді зазначили, що відповідно до закону «Про відходи» всі в Україні зобов’язані сортувати сміття. У Сновську в минулому році було встановлено 16 перших контейнерів для пластику, паперу та скла. Але, мабуть, наші земляки читати не вміють, і кидають в ці контейнери харчові відходи. Та ще й поряд залишають пакети і мішки непотребу, які потім розривають собаки і коти, а сміття розноситься вулицями. Замість гарної ідеї сортування відходів місто отримало нові смітники. Причому такий безлад створюють самі ж мешканці цих вулиць.
– Вкотре наголошую: укладайте угоди з ЖЕД на вивіз сміття, нехай наше місто стане чистішим! – закликав Олександр Медведьов. - А в спеціальні контейнери для роздільного збору сміття кидайте лише пластик, скло і папір. Давайте привчатися до порядку!
Після закінчення наради список закріплених територій гаряче обговорювався з інспектором з благоустрою. Присутні просили внести зміни до нього, бо список застарів. Наприклад, не діє вже лінійна лікарня, за якою закріплена територія, тощо. Він пообіцяв врахувати озвучені зауваження і пропозиції. Підприємці і керівники організацій, які постійно підтримують порядок на своїх територіях, запросили інспектора відвідати деякі магазини та підприємства, щоб змусити їх власників прибрати сміття. «Добровільно прибирати вони не хочуть, а загальний естетичний вигляд і санітарний стан міста через це страждає!» - обурювалися учасники наради.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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