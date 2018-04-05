На виставці в музеї

Районна організація ветеранів побувала на екскурсії в історичному музеї, де ознайомилася з авторською виставкою «Портрет солдата» Вікторії Ясинської, присвяченої бійцям-добровольцям на передовій.
Учасники екскурсії побачили й інші цікаві експозиції: і про Шевченка, й про Большакова, і колекцію українських рушників (50 одиниць збережено, а географія зібрання з 15 населених пунктів району). Цікаву, змістовну обзорну екскурсію провела головний зберігач фондів Н.Шенько. Емоції від побаченого ще довго вирували у серцях ветеранів.
Л.КРАВЕЦЬ,
голова райорганізації ветеранів
Учасники екскурсії побачили й інші цікаві експозиції: і про Шевченка, й про Большакова, і колекцію українських рушників (50 одиниць збережено, а географія зібрання з 15 населених пунктів району). Цікаву, змістовну обзорну екскурсію провела головний зберігач фондів Н.Шенько. Емоції від побаченого ще довго вирували у серцях ветеранів.
Л.КРАВЕЦЬ,
голова райорганізації ветеранів
Комментариев нет:
Отправить комментарий