четверг, 5 апреля 2018 г.

На виставці в музеї

Районна організація ветеранів побувала на екскурсії в історичному музеї, де ознайомилася з авторською виставкою «Портрет солдата» Вікторії Ясинської, присвяченої бійцям-добровольцям на передовій.



Учасники екскурсії побачили й інші цікаві експозиції: і про Шевченка, й про Большакова, і колекцію українських рушників (50 одиниць збережено, а географія зібрання з 15 населених пунктів району). Цікаву, змістовну обзорну екскурсію провела головний зберігач фондів  Н.Шенько. Емоції від побаченого ще довго  вирували у серцях ветеранів.
Л.КРАВЕЦЬ,
 голова райорганізації ветеранів 
Автор: на

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