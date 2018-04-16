Безпека весняно-польових робіт

За статистикою виробничого травматизму агропромисловий комплекс України належить до галузей економіки як один із найбільш травмонебезпечних (за кількістю загиблих поступається лише вугільній галузі).
Основними причинами нещасних випадків в агропромисловому комплексі є послаблення контролю з боку служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи, невиконання працівниками інструкцій з охорони праці, не використання працівниками засобів індивідуального захисту, формальний підхід до проведення навчання та інструктажів з охорони праці, низька виробнича і трудова дисципліна, послаблення вимогливості з боку керівників господарств до відповідальних за стан охорони праці.
Розпочинаються весняно-польові роботи, які вимагають проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорових та безпечних умов праці робітників.
Вимоги безпеки й охорони праці, яких необхідно дотримуватись під час виконання робіт у сільському господарстві, передбачені правилами охорони праці в сільськогосподарському виробництві.
Тому для недопущення випадків травмування працівників керівникам, спеціалістам всіх служб необхідно негайно здійснити певні організаційні профілактичні заходи:
- провести навчання працівників на роботах підвищеної небезпеки та перевірку їх знань (особливо тих, хто перебував на біржі);
- провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які братимуть участь у весняно-польових роботах;
- до роботи на тракторах та інших транспортних засобах допускати працівників віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою;
- ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;
- до початку робіт забезпечити всіх працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори), поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;
- всі види регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки виконуються лише після повної зупинки всіх агрегатів;
- здійснювати постійний контроль за дотриманням правил безпеки під час весняно-польових робіт.
Лише повне виконання чинного законодавства з охорони праці збереже кожного працівника від травмування при проведенні весняно-польових робіт.
Сергій Лисогор,
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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