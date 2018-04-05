Спортивна Олімпіада школярів – наші серед кращих!

Минулої середи на базі Національного університету «Чернігівський Колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбувся обласний етап Олімпіади з фізичної культури і спорту серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Учнівську команду Сновської об’єднаної територіальної громади представляли гімназистка Дар’я Семко, Лілія Моцар, Олександр Спіченко та Роман Хуторний – всі із ЗОШ №1. Хлопці та дівчата стали учасниками Олімпіади в Чернігові, пройшовши жорсткий багатоступеневий відбір серед великого числа учнів з інших навчальних закладів громади. А потім був непростий процес підготовки, який очолювала вчитель ЗОШ № 1 Ольга Карпенко. Допомагали відшліфовувати уміння нашим «олімпійцям» вчителі Олександр Терещенко (ЗОШ № 1) та Світлана Коляко (гімназія). На Олімпіаду в м.Чернігів з’їхались юнаки та дівчата з 21 навчального закладу області.
Результат виступу наших представників більш ніж порадував: кожен член нашої команди став призером в окремих видах змагань та отримав відзнаки. Кращою в команді була Даша Семко. Вона була недосяжною в легкій атлетиці та третьою у виконанні гімнастичних вправ, виборовши третє місце в особистому заліку серед 42 учасниць. Лілія Моцар здобула друге місце в гімнастиці. Не відстав від Дар’ї і Сашко Спіченко, виборовши третє місце за результатами підсумку всіх змагань, а Роман Хуторний став другим у складанні дуже складного іспиту з гімнастики. Так тримати, переможці!
Сектор сім’ї, молоді та спорту Управління освіти міської ради
Учнівську команду Сновської об’єднаної територіальної громади представляли гімназистка Дар’я Семко, Лілія Моцар, Олександр Спіченко та Роман Хуторний – всі із ЗОШ №1. Хлопці та дівчата стали учасниками Олімпіади в Чернігові, пройшовши жорсткий багатоступеневий відбір серед великого числа учнів з інших навчальних закладів громади. А потім був непростий процес підготовки, який очолювала вчитель ЗОШ № 1 Ольга Карпенко. Допомагали відшліфовувати уміння нашим «олімпійцям» вчителі Олександр Терещенко (ЗОШ № 1) та Світлана Коляко (гімназія). На Олімпіаду в м.Чернігів з’їхались юнаки та дівчата з 21 навчального закладу області.
Результат виступу наших представників більш ніж порадував: кожен член нашої команди став призером в окремих видах змагань та отримав відзнаки. Кращою в команді була Даша Семко. Вона була недосяжною в легкій атлетиці та третьою у виконанні гімнастичних вправ, виборовши третє місце в особистому заліку серед 42 учасниць. Лілія Моцар здобула друге місце в гімнастиці. Не відстав від Дар’ї і Сашко Спіченко, виборовши третє місце за результатами підсумку всіх змагань, а Роман Хуторний став другим у складанні дуже складного іспиту з гімнастики. Так тримати, переможці!
Сектор сім’ї, молоді та спорту Управління освіти міської ради
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