У Тихоновичах та Гуті Студенецькій

Участь у загальних зборах жителів сіл Тихоновичі та Гута Студенецька взяли міський голова Сновської ОТГ Олександр Медведьов, секретар Наталія Самойлова, начальник відділу земельних відносин та АПР міськради Валентина Недвіга.
Сходи в обох селах розпочалися зі звітів в.о. старост - Анатолія Бондаренка та Сергія Супруненка про роботу громади в минулому році (зокрема, про благоустрій) та інформації про плани на поточний рік. У селі Тихоновичі утримується пожежне депо, завдяки керівництву Сновської міськради було виділено кошти з міського бюджету на утримання пожежного автомобіля. Жителі села Тихоновичі піднімали питання про освітлення вулиць, функціонування освітнього закладу та умов отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби, упорядкування громадських пасовищ, підсипки та грейдерування доріг. Начальник застави «Гута-Студенецька» Дмитро Кудрявцев звернувся до жителів сіл прикордонної смуги з проханням постійно мати при собі документи, що посвідчують особу, та бути пильними до незнайомців. Гутенців же турбує ремонт доріг, часткове освітлення вулиць, медична реформа, проїзд лісовозів по селу та інші.
Виконуючі обов`язки старост подякували за співпрацю міській раді і депутатському корпусу, керівникам, які працюють на підпорядкованій їм території та всім жителям своїх округів. Олександр Медведьов у своїх виступах на сходах ознайомив з основними напрямками та перспективами розвитку громади і відповів на запитання селян. У перспективних планах с. Тихоновичі – вуличне освітлення, заміна вікон у сільському будинку культури та сільської ради, заміна віконних блоків у фельдшерському пункті. На ремонт дороги Тур`я-Гута Студенецька (окремими ділянками) з державного бюджету виділено 6 млн 167 тис. грн.
Після проведення зборів керівництво громади відвідало Тихоновицьку ЗОШ І-ІІІ ст. Нині тут навчається 86 учнів і працює 19 учителів. Директор школи Галина Бебех розповіла про реалії функціонування школи, проведену роботу щодо усунення недоліків, які були виявлені під час позапланової перевірки з питань дотримання заходів протипожежної безпеки. У свою чергу Олександр Медведьов пообіцяв не стояти осторонь і тримати на контролі повноцінну роботу навчального закладу.
Відділ організаційно-кадрової та
і інформроботи Сновської міської ради
Сходи в обох селах розпочалися зі звітів в.о. старост - Анатолія Бондаренка та Сергія Супруненка про роботу громади в минулому році (зокрема, про благоустрій) та інформації про плани на поточний рік. У селі Тихоновичі утримується пожежне депо, завдяки керівництву Сновської міськради було виділено кошти з міського бюджету на утримання пожежного автомобіля. Жителі села Тихоновичі піднімали питання про освітлення вулиць, функціонування освітнього закладу та умов отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби, упорядкування громадських пасовищ, підсипки та грейдерування доріг. Начальник застави «Гута-Студенецька» Дмитро Кудрявцев звернувся до жителів сіл прикордонної смуги з проханням постійно мати при собі документи, що посвідчують особу, та бути пильними до незнайомців. Гутенців же турбує ремонт доріг, часткове освітлення вулиць, медична реформа, проїзд лісовозів по селу та інші.
Виконуючі обов`язки старост подякували за співпрацю міській раді і депутатському корпусу, керівникам, які працюють на підпорядкованій їм території та всім жителям своїх округів. Олександр Медведьов у своїх виступах на сходах ознайомив з основними напрямками та перспективами розвитку громади і відповів на запитання селян. У перспективних планах с. Тихоновичі – вуличне освітлення, заміна вікон у сільському будинку культури та сільської ради, заміна віконних блоків у фельдшерському пункті. На ремонт дороги Тур`я-Гута Студенецька (окремими ділянками) з державного бюджету виділено 6 млн 167 тис. грн.
Після проведення зборів керівництво громади відвідало Тихоновицьку ЗОШ І-ІІІ ст. Нині тут навчається 86 учнів і працює 19 учителів. Директор школи Галина Бебех розповіла про реалії функціонування школи, проведену роботу щодо усунення недоліків, які були виявлені під час позапланової перевірки з питань дотримання заходів протипожежної безпеки. У свою чергу Олександр Медведьов пообіцяв не стояти осторонь і тримати на контролі повноцінну роботу навчального закладу.
Відділ організаційно-кадрової та
і інформроботи Сновської міської ради
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