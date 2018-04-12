На зборах у Тур’ї хвилюючі питання звучали вголос

Тур’янська сільська рада складається із 4 населених пунктів: Тур’ї – 795 жителів, Мишиного – 9, Луки – 9, Селища – 10. Працездатного населення – 248 чоловік, пенсіонерів – 279, молоді до 30 років – 184, дітей до 18 років – 101, дошкільнят – 33. У 2017 році померло 29 осіб, народилася всього одна дитина. На території цієї територіальної адміністративної одиниці діє СЛА, НВК, відділення поштового зв’язку, дільнична лікарня ветеринарної медицини, будинок культури, бібліотека, функціонують 7 магазинів.
Запитань місцеві жителі підготували не так вже й багато, та й, власне, масовість загалом не продемонстрували. А із тих, хто був у залі будинку культури, найактивнішими виглядали донедавна директор Щорського РЕМ Іван Лащенко, вчителька-пенсіонерка Олександра Попко та ще декілька осіб. Передусім їх цікавили теми благоустрою, вуличного освітлення, інформування населення про найголовніші події із життя району тощо. Приміром, такі, як майбутня реорганізація «району електромереж», ремонт доріг і придбання шкільних автобусів. Чи не на всіх ці звернення цілком повно і зрозуміло відповідав О.О. Медведьов. До речі, ключова доповідь в.о. старости Т.М. Мартиненко теж містила доволі повну інформацію про зроблене і намічене.
- У бібліотеці, - підкреслила Тамара Мартиненко, - знаходиться рукопис книги нашої землячки Тетяни Сірої «Святе, як хліб, моє село». Люди із задоволенням читають рукопис і ми всі, тур’янці, дуже сподіваємось, що книга буде надрукована. Назвала вона й інші напрямки розвитку села, наприклад, соціально-економічний (реалізація будівництва мереж освітлення по вулиці М’язя та частині вулиці Партизанської на суму близько 350 тис. грн, встановлення огорожі на кладовищі, видалення 6 аварійних дерев, зроблені 3 каркаси на колодязі, відренмонтований фасад приміщення поштового зв’язку тощо), спортивний (зайняте 1 місце у змаганнях «Краще спортивне село Чернігівщини») та інші.
Не забула подякувати тим жителям громади, котрі не стоять осторонь важливих її питань, а власними силами допомагають їх вирішувати. Сказала «Спасибі!» перевіреним партнерам-господарникам - депутату обласної ради, директору ТОВ «Астра» Григорію Божку, директору ПСП «Прогрес» Вадиму Сорокіну, місцевому підприємцю Михайлу Ковалю. Насамкінець зборів прозвучали плани про будівництво мереж освітлення по вулицях Сновській та Перемоги, поточний ремонт асфальтового покриття по вулицях Лащенка та Усіка, поточний ремонт Тур’янського будинку культури та бібліотеки, встановлення дитячого майданчика. Що ж, нічого фантастичного у озвученому ніхто не побачив. Навпаки, досить переконливо, і реально, і досяжно. Аби тільки бажання було й гроші у казні не вичерпувалися.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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