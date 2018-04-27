пятница, 27 апреля 2018 г.

Теніс

14-15 квітня у Чернігові відбувся  третій тур командного чемпіонату області з настільного тенісу (юнацька ліга) сезону 2017 -2018 років. В ньому брало  участь 20 команд - з Чернігова, Бахмача,  Коропа,  Городні та Сновська.


 Наше місто представляли три команди: Сновськ-1 -  Катя Борсук та Єгор Гребенюк;  Сновськ-2 - Дмитро Пилипчук, Олександр Павленко, Ілля Демченко;  Сновськ-3 -  Олександр Швець, Нікіта Лаходинов, Єлизавета Сарапіна. За підсумками трьох турів,  наші команди здобули такі результати: Сновськ-1 -  3 місце,  Сновськ-2  -  9 місце, Сновськ - 3 -15 місце.  Переможці були нагороджені грамотами, медалями та грошовими преміями.
А у особистій першості командного чемпіонату взяли участь 35 спортсменів. Наша Катерина Борсук у дуже серйозній боротьбі за вихід у фінал з рахунком 3:2 обіграла спортсмена із Коропа. У фінальній боротьбі за перше місце вона програла лише Сергію Кривенку з Коропа, кандидату у майстри спорту, отримавши «срібло». Єгор Гребенюк теж показав гарний результат, посівши 5-у сходинку.
Тетяна САРАПІНА, тренер-викладач Сновської ДЮСШ

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