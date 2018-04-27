14-15 квітня у Чернігові відбувся третій тур командного чемпіонату області з настільного тенісу (юнацька ліга) сезону 2017 -2018 років. В ньому брало участь 20 команд - з Чернігова, Бахмача, Коропа, Городні та Сновська.
Наше місто представляли три команди: Сновськ-1 - Катя Борсук та Єгор Гребенюк; Сновськ-2 - Дмитро Пилипчук, Олександр Павленко, Ілля Демченко; Сновськ-3 - Олександр Швець, Нікіта Лаходинов, Єлизавета Сарапіна. За підсумками трьох турів, наші команди здобули такі результати: Сновськ-1 - 3 місце, Сновськ-2 - 9 місце, Сновськ - 3 -15 місце. Переможці були нагороджені грамотами, медалями та грошовими преміями.
А у особистій першості командного чемпіонату взяли участь 35 спортсменів. Наша Катерина Борсук у дуже серйозній боротьбі за вихід у фінал з рахунком 3:2 обіграла спортсмена із Коропа. У фінальній боротьбі за перше місце вона програла лише Сергію Кривенку з Коропа, кандидату у майстри спорту, отримавши «срібло». Єгор Гребенюк теж показав гарний результат, посівши 5-у сходинку.
Тетяна САРАПІНА, тренер-викладач Сновської ДЮСШ
Наше місто представляли три команди: Сновськ-1 - Катя Борсук та Єгор Гребенюк; Сновськ-2 - Дмитро Пилипчук, Олександр Павленко, Ілля Демченко; Сновськ-3 - Олександр Швець, Нікіта Лаходинов, Єлизавета Сарапіна. За підсумками трьох турів, наші команди здобули такі результати: Сновськ-1 - 3 місце, Сновськ-2 - 9 місце, Сновськ - 3 -15 місце. Переможці були нагороджені грамотами, медалями та грошовими преміями.
А у особистій першості командного чемпіонату взяли участь 35 спортсменів. Наша Катерина Борсук у дуже серйозній боротьбі за вихід у фінал з рахунком 3:2 обіграла спортсмена із Коропа. У фінальній боротьбі за перше місце вона програла лише Сергію Кривенку з Коропа, кандидату у майстри спорту, отримавши «срібло». Єгор Гребенюк теж показав гарний результат, посівши 5-у сходинку.
Тетяна САРАПІНА, тренер-викладач Сновської ДЮСШ
Комментариев нет:
Отправить комментарий