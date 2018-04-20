17 квітня привітати зі святом до 8 державної пожежно-рятувальної частини м.Сновськ завітали міський голова Олександр Медведьов та його перший заступник Іван Орда.
За сумлінне виконання службових обов`язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня пожежної охорони України керівники громади нагородили Почесними грамотами міської ради начальника та водія пожежно-рятувальної частини Романа Силенка та Станіслава Чумака.
За сумлінне виконання службових обов`язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня пожежної охорони України керівники громади нагородили Почесними грамотами міської ради начальника та водія пожежно-рятувальної частини Романа Силенка та Станіслава Чумака.
Комментариев нет:
Отправить комментарий