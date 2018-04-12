До біди призвело спалювання сміття

8 квітня о 13 год. 54 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Стара Рудня по вул. Маркова.
Власник - 1966 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки спільним діям професійних вогнеборців та місцевих жителів не допущено поширення полум’я на житлову та ще одну господарчу будівлю.
А 9 квітня о 17 год. 34 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сміття на відкритій території поблизу м.Сновськ. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на території площею 0,04 га. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Це тривожна ситуація, оскільки повторюється з року в рік. І люди з неї чомусь висновків не роблять.
10 квітня о 15 год. 12 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в с.Гвоздиківка. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 1 га. Завдяки оперативним та тактично грамотним діям караулу 8 ДПРЧ (м.Сновськ) не допущено поширення полум’я на житлову та господарчу будівлі.
11 квітня о 5 год. 30 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Панфілова. Власник -1963 р.н., тимчасово непрацюючий. Ймовірна причина – коротке замикання. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни по всій площі. На гасіння пожежі залучалось 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Власник - 1966 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки спільним діям професійних вогнеборців та місцевих жителів не допущено поширення полум’я на житлову та ще одну господарчу будівлю.
А 9 квітня о 17 год. 34 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сміття на відкритій території поблизу м.Сновськ. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на території площею 0,04 га. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Це тривожна ситуація, оскільки повторюється з року в рік. І люди з неї чомусь висновків не роблять.
10 квітня о 15 год. 12 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в с.Гвоздиківка. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 1 га. Завдяки оперативним та тактично грамотним діям караулу 8 ДПРЧ (м.Сновськ) не допущено поширення полум’я на житлову та господарчу будівлі.
11 квітня о 5 год. 30 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Панфілова. Власник -1963 р.н., тимчасово непрацюючий. Ймовірна причина – коротке замикання. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни по всій площі. На гасіння пожежі залучалось 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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