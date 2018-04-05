Ігор Вдовенко продовжує активно відстоювати інтереси Сновської громади в обласній раді

Чернігівщини та вирішення нагальних проблем громади. До порядку денного пленарного засідання сесії Ігорем Вдовенком було внесено декілька проектів рішень, які безпосередньо стосувалися інтересів Сновської ОТГ. Депутати підтримали пропозицію щодо направлення фінансових ресурсів лісогосподарських підприємств Чернігівщини до місцевих бюджетів. Зокрема, відповідний проект рішення «Про фінансову підтримку об’єднаних територіальних громад Чернігівської області», одноголосно схвалений депутатським корпусом Придесення, передбачає звільнення дочірніх підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради від сплати частини чистого прибутку до обласного бюджету на період 2018-2021 років. Натомість агролісогосподарські підприємства будуть щоквартально направляти 15% частини чистого прибутку в якості матеріальної допомоги до бюджетів ОТГ.
Крім того, Ігор Вдовенко ініціював розгляд депутатами звернення працівників виробничого підрозділу Сновської дистанції колії. У ньому представники трудового колективу висловлюють неабияку стурбованість через можливе укрупнення структури виробничих підрозділів в межах однієї дирекції залізничних перевезень. У разі такої реорганізації передбачається переведення Сновської дистанції колії у підпорядкування до виробничої дільниці Конотопської дистанції колії, внаслідок чого місцевий бюджет м.Сновська недоотримає значних надходжень коштів. Водночас внаслідок скорочення буде частково вивільнено технічний та адміністративний персонал виробничого підрозділу. А такі негативні тенденції відчутно позначаться на загальній економічній ситуації Сновської об’єднаної територіальної громади. Тож у підсумку депутатський корпус облради одностайно підтримав рішення звернутися до керівництва держави та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» щодо збереження статусу виробничого підрозділу Сновської дистанції колії.
Комментариев нет:
Отправить комментарий