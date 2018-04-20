Соціальні гарантії для військовослужбовців

Серед головних назвемо такі: при укладанні контракту (на будь-який термін) робоче місце та середній заробіток не втрачаються; з липня 2016 року збільшено грошове забезпечення для бойових командних посад сержантського складу (командир відділення, командири бойових машин, БМП, танків, гармат, мінометів, головних старшин всіх рівнів та інші) на суму до 800 грн.;
1.02.2018 р. підвищено рівень грошового забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом та введено в дію з 1.03.2018 постанови КМ України від 30.08.2017 №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою запроваджено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям після укладання ними першого контракту (в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); законом України “Про внесення змін до ст. 12 Закону України «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено виплату грошової компенсації за піднайом житлових приміщень особам рядового та сержантського складу до 2,5 тис. грн., в залежності від регіону (виплати будуть проводитись після винесення змін до відповідної постанову КМУ); у 2017 році збільшено щомісячну грошову надбавку військовослужбовцям за виконання бойових завдань в АТО на лінії бойового зіткнення (на першій лінії – 10 тис. грн., на другій лінії – 4,2 тис. грн.); впроваджено щомісячну надбавку для особового складу Сил Спеціальних операцій близько 2,5 тис. грн.; впроваджено преміювання особового складу чергових підрозділів ракетних військ і артилерії 1,3 тис. грн. щомісяця. А також діють програми по забезпеченню житлом, продовольством та речами, щорічною основною відпусткою, безоплатною медичною допомогою.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
1.02.2018 р. підвищено рівень грошового забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом та введено в дію з 1.03.2018 постанови КМ України від 30.08.2017 №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою запроваджено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям після укладання ними першого контракту (в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); законом України “Про внесення змін до ст. 12 Закону України «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено виплату грошової компенсації за піднайом житлових приміщень особам рядового та сержантського складу до 2,5 тис. грн., в залежності від регіону (виплати будуть проводитись після винесення змін до відповідної постанову КМУ); у 2017 році збільшено щомісячну грошову надбавку військовослужбовцям за виконання бойових завдань в АТО на лінії бойового зіткнення (на першій лінії – 10 тис. грн., на другій лінії – 4,2 тис. грн.); впроваджено щомісячну надбавку для особового складу Сил Спеціальних операцій близько 2,5 тис. грн.; впроваджено преміювання особового складу чергових підрозділів ракетних військ і артилерії 1,3 тис. грн. щомісяця. А також діють програми по забезпеченню житлом, продовольством та речами, щорічною основною відпусткою, безоплатною медичною допомогою.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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