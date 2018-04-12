Краща бібліотека року

У номінації «Краща центральна бібліотека», за підсумками обласного рейтинг-конкурсу, переможцем у 2017 році визнана Сновська центральна бібліотека. До речі, вона вже вчетверте отримує Диплом переможця обласного рейтинг-конкурсу, періодично підтверджуючи своєю роботою високе звання.
Зазвичай бібліотека у пересічних громадян асоціюється з тихим місцем, де на полицях стоять книги. Але сучасна бібліотека, це не лише видача книжок читачам, а й постійні просвітницькі проекти, навчальні програми, конкурси, безкоштовний перегляд фільмів, літні пікніки в парку, брейн-ринги, квести, видавнича і пошукова діяльність, зустріч з видатними земляками… Також бібліотека надає й платні послуги. Вже минув рік, як ЦБС Сновщини передана в ОТГ. Тому робота бібліотек тепер направлена на інформування населення про децентралізацію, про діяльність новоутвореної громади. В минулому році центральною бібліотекою реалізувався проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який має продовження і в цьому році. Кинигозбірня постійно бере участь у державних програмах і реалізує власні, зокрема - національно-патріотичне виховання та профорієнтація молоді, правова допомога у співпраці з центром надання безоплатної правової допомоги тощо. Її читачі брали участь в обласних конкурсах «Моя земля, земля моїх батьків» та «Читаюча родина».
Фонд центральної бібліотеки налічує 47 тисяч видань, за минулий рік надійшло (завдяки спонсорам та державній програмі) 1,73 тис. книжок. До книгозбірні записані майже три тисячі користувачів, переважно це представниці жіночої статі. Спеціально для них діє бібліо-кафе та комплексна програма «Жінка в сучасному світі». Центральна бібліотека долучалася кілька років тому до ЕКО-проекту «Здай батарейку – врятуй планету».
У бібліотеці є 8 комп’ютерів з безкоштовним доступом до всесвітньої мережі, створена інтернет-сторінка у Фейсбуці і свій сайт. «Саме завдяки Інтернету, - говорить директор ЦБС Н.П.Мокросноп, - про нашу діяльність дізнаються за межами громади. Одного разу нам зателефонувала мешканка Чернігова і сказала, що читає наш сайт. Приємно, що згодом у подарунок бібліотеці вона передала багато дитячих книжок».
До виходу готується центральною бібліотекою нове видання, яке створено за матеріалами краєзнавчих читань. Сюди ввійдуть виступи директора історичного музею В.Москаленко, наукового співробітника музею Ю.Донченка, вчительки історії А.Єрмоленко. Лише за минулий рік бібліотекою було видано 8 книжок, а всього побачило світ майже 50.
Дружний колектив центральної бібліотеки завжди знайде чим порадувати відвідувачів закладу різного віку і з різними вподобаннями. Тож відвідайте книгозбірню найближчим часом і переконайтеся в цьому.
Під час оголошення підсумків обласного рейтинг-конкурсу у Чернігівській бібліотеці ім. В.Г. Короленка директор Н.П.Мокросноп виступила перед колегами з презентацією роботи Сновської ЦБ. Серед нагороджених була і Петрівська бібліотека-філіал Сновської ЦБС. Ця книгозбірня отримала подяку департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА за змістовну роботу та активну участь у конкурсі «Краща бібліотека року».
Лариса МАРТИНЕНКО
Зазвичай бібліотека у пересічних громадян асоціюється з тихим місцем, де на полицях стоять книги. Але сучасна бібліотека, це не лише видача книжок читачам, а й постійні просвітницькі проекти, навчальні програми, конкурси, безкоштовний перегляд фільмів, літні пікніки в парку, брейн-ринги, квести, видавнича і пошукова діяльність, зустріч з видатними земляками… Також бібліотека надає й платні послуги. Вже минув рік, як ЦБС Сновщини передана в ОТГ. Тому робота бібліотек тепер направлена на інформування населення про децентралізацію, про діяльність новоутвореної громади. В минулому році центральною бібліотекою реалізувався проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який має продовження і в цьому році. Кинигозбірня постійно бере участь у державних програмах і реалізує власні, зокрема - національно-патріотичне виховання та профорієнтація молоді, правова допомога у співпраці з центром надання безоплатної правової допомоги тощо. Її читачі брали участь в обласних конкурсах «Моя земля, земля моїх батьків» та «Читаюча родина».
Фонд центральної бібліотеки налічує 47 тисяч видань, за минулий рік надійшло (завдяки спонсорам та державній програмі) 1,73 тис. книжок. До книгозбірні записані майже три тисячі користувачів, переважно це представниці жіночої статі. Спеціально для них діє бібліо-кафе та комплексна програма «Жінка в сучасному світі». Центральна бібліотека долучалася кілька років тому до ЕКО-проекту «Здай батарейку – врятуй планету».
У бібліотеці є 8 комп’ютерів з безкоштовним доступом до всесвітньої мережі, створена інтернет-сторінка у Фейсбуці і свій сайт. «Саме завдяки Інтернету, - говорить директор ЦБС Н.П.Мокросноп, - про нашу діяльність дізнаються за межами громади. Одного разу нам зателефонувала мешканка Чернігова і сказала, що читає наш сайт. Приємно, що згодом у подарунок бібліотеці вона передала багато дитячих книжок».
До виходу готується центральною бібліотекою нове видання, яке створено за матеріалами краєзнавчих читань. Сюди ввійдуть виступи директора історичного музею В.Москаленко, наукового співробітника музею Ю.Донченка, вчительки історії А.Єрмоленко. Лише за минулий рік бібліотекою було видано 8 книжок, а всього побачило світ майже 50.
Дружний колектив центральної бібліотеки завжди знайде чим порадувати відвідувачів закладу різного віку і з різними вподобаннями. Тож відвідайте книгозбірню найближчим часом і переконайтеся в цьому.
Під час оголошення підсумків обласного рейтинг-конкурсу у Чернігівській бібліотеці ім. В.Г. Короленка директор Н.П.Мокросноп виступила перед колегами з презентацією роботи Сновської ЦБ. Серед нагороджених була і Петрівська бібліотека-філіал Сновської ЦБС. Ця книгозбірня отримала подяку департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА за змістовну роботу та активну участь у конкурсі «Краща бібліотека року».
Лариса МАРТИНЕНКО
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