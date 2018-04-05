четверг, 5 апреля 2018 г.

Як подорожчав Великодній кошик?

У ніч з суботи на неділю в церквах відбувається урочисте богослужіння, після якого освячуються Великодні кошики. За традицією, він має містити паску – звичайну і сирну, м`ясо, ковбасу, хрін, сіль і крашанки (алкоголь класти до цього кошика заборонено церквою).



Порівняємо, як змінилися на Сновщині за рік ціни на основні продукти, з яких готуватимемо великодній стіл і кошик:  борошно вищого гатунку  – 13,50 грн/кг (8,00 грн/кг); крупа манна - 11,50 грн/кг (9,95 грн); олія - 36,09 грн/л (31,84 грн/л); цукор  – 13,92 грн/кг (17,72 грн/кг); молоко жирністю 2,5% фасоване – 26,50 грн/л (17,63 грн/л); сметана жирністю 15%  – 54,59 грн/кг (35,06 грн/кг); масло вершкове  – 165 грн/кг (112 грн/кг); ковбаси  варені І гатунку  – 71,80 грн/кг (78,42 грн/кг);   вищого гатунку – 106,50 грн/кг (99,69 грн); свинина – 110 грн/кг (73,95 грн/кг); сало  - 65 грн/кг (50 грн/кг); птиця (кури) – 58 грн/кг (43,75 грн/кг); яйця курячі – 26,95 грн за десяток (13,38 грн/дес.).
До речі, подорожчав і хліб. З борошна І гатунку  «Пшеничний» (0,6 кг)  місцевого хлібокомбінату коштує нині 8,10 грн (7,13 грн), хліб житньо-пшеничний «Дарницький» 0,7 кг   – 8,45 грн (7,13 грн).
Ціни зафіксовані на підприємствах торгівлі Сновського району станом на 31 березня 2018 року (в дужках – на 31 березня 2017 року) відділом економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації.
Автор: на

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