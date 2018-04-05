Як подорожчав Великодній кошик?

У ніч з суботи на неділю в церквах відбувається урочисте богослужіння, після якого освячуються Великодні кошики. За традицією, він має містити паску – звичайну і сирну, м`ясо, ковбасу, хрін, сіль і крашанки (алкоголь класти до цього кошика заборонено церквою).
Порівняємо, як змінилися на Сновщині за рік ціни на основні продукти, з яких готуватимемо великодній стіл і кошик: борошно вищого гатунку – 13,50 грн/кг (8,00 грн/кг); крупа манна - 11,50 грн/кг (9,95 грн); олія - 36,09 грн/л (31,84 грн/л); цукор – 13,92 грн/кг (17,72 грн/кг); молоко жирністю 2,5% фасоване – 26,50 грн/л (17,63 грн/л); сметана жирністю 15% – 54,59 грн/кг (35,06 грн/кг); масло вершкове – 165 грн/кг (112 грн/кг); ковбаси варені І гатунку – 71,80 грн/кг (78,42 грн/кг); вищого гатунку – 106,50 грн/кг (99,69 грн); свинина – 110 грн/кг (73,95 грн/кг); сало - 65 грн/кг (50 грн/кг); птиця (кури) – 58 грн/кг (43,75 грн/кг); яйця курячі – 26,95 грн за десяток (13,38 грн/дес.).
До речі, подорожчав і хліб. З борошна І гатунку «Пшеничний» (0,6 кг) місцевого хлібокомбінату коштує нині 8,10 грн (7,13 грн), хліб житньо-пшеничний «Дарницький» 0,7 кг – 8,45 грн (7,13 грн).
Ціни зафіксовані на підприємствах торгівлі Сновського району станом на 31 березня 2018 року (в дужках – на 31 березня 2017 року) відділом економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації.
Порівняємо, як змінилися на Сновщині за рік ціни на основні продукти, з яких готуватимемо великодній стіл і кошик: борошно вищого гатунку – 13,50 грн/кг (8,00 грн/кг); крупа манна - 11,50 грн/кг (9,95 грн); олія - 36,09 грн/л (31,84 грн/л); цукор – 13,92 грн/кг (17,72 грн/кг); молоко жирністю 2,5% фасоване – 26,50 грн/л (17,63 грн/л); сметана жирністю 15% – 54,59 грн/кг (35,06 грн/кг); масло вершкове – 165 грн/кг (112 грн/кг); ковбаси варені І гатунку – 71,80 грн/кг (78,42 грн/кг); вищого гатунку – 106,50 грн/кг (99,69 грн); свинина – 110 грн/кг (73,95 грн/кг); сало - 65 грн/кг (50 грн/кг); птиця (кури) – 58 грн/кг (43,75 грн/кг); яйця курячі – 26,95 грн за десяток (13,38 грн/дес.).
До речі, подорожчав і хліб. З борошна І гатунку «Пшеничний» (0,6 кг) місцевого хлібокомбінату коштує нині 8,10 грн (7,13 грн), хліб житньо-пшеничний «Дарницький» 0,7 кг – 8,45 грн (7,13 грн).
Ціни зафіксовані на підприємствах торгівлі Сновського району станом на 31 березня 2018 року (в дужках – на 31 березня 2017 року) відділом економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації.
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