25 квітня 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального, правопростітнецького проекту «Я маю право!» в с. Кучинівка працював мобільний консультативний пункт. Прийом громадян проводився з 12 до 14 год. в приміщенні Сновської об’єднаної територіальної громади в с. Кучинівка по вул.. Миру, буд. 1.
Консультації надавали та відповідали на запитання жителів Кучинівки представники відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Тетяна Фролова та Лідія Шурда спільного з начальником відділу «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іриною Литвиненко.
Під час роботи мобільного консультативного пункту мешканці села мали змогу отримати консультації з питань проведення державної реєстрації нерухомого мана, як то земельної ділянки, будинку. Актуальною темою обговорення стало питання порядку прийняття та оформлення спадщини за відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме майно спадкодавців.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
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