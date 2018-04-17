Сновський
районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Чернігівській області інформує, що в рамках загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та
відповідно до плану роботи відділу,
18 та 25 квітня начальником відділу
Реутою Юлією
буде здійснено
особистий
прийом громадян у кабінеті
відділу за
адресою: м.Сновськ, вул.
Залізнична,2, ІІ-й поверх. Шановні громадяни, у Вас буде можливість отримати консультацію на питання, які Вас цікавлять.
Чекаємо Вас з 10.00 до 13.00., або телефонуйте: 2-12-41.
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