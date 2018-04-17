вторник, 17 апреля 2018 г.

Особистий прийом громадян


 
Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області інформує, що в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та відповідно до плану роботи відділу,  18 та 25 квітня начальником відділу Реутою  Юлією буде здійснено особистий  прийом громадян у кабінеті відділу за  адресою: м.Сновськ, вул. Залізнична,2, ІІ-й поверх. Шановні громадяни, у Вас буде можливість отримати консультацію на питання, які Вас цікавлять. Чекаємо Вас з 10.00 до 13.00., або  телефонуйте: 2-12-41.


Автор: на
Ярлыки: ,

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