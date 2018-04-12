Розталля провалило дорогу

Тепер куди не глянь – всюди велика вода. Особливо у низинах, місцях болотистих, поблизу річечок і озерець. Наче б воно і добре, оскільки напоєна вологою земля – добре підгрунтя для майбутніх врожаїв. Але, з іншого боку, скільки складностей приніс цьогорічний квітень
людям, котрі на власній шкурі відчули біль від різних підтоплень й багнюки! Плавають у льохах картопля й консервація, стоїть у воді озимина й сиплються крихкі фундаменти стареньких будівель.
А у Низківці величезні ями утворилися у деяких місцях проїжджої частини сільської вулички. Колишній асфальт там, немов вгруз у провалля, увесь потріскався й зашкарубів. Щоб якось убезпечити себе від потенційної небезпеки, місцеві жителі придумали повстиркувати у такий собі «армагедон» високі гілки з дерев, обов’язавши їх червоним ганчір’ям. Хоч якось можна узріти і обійти.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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