Із молитвою у серці

У понеділок і вівторок краяни поминали своїх рідних, відвідували їх могили на цвинтарях. А перед цим вигрібали сухе листя й обламане гілля, підфарбовували хрести й витирали мармурові брили пам’ятників.
Звісно, відвідували храми. І батюшки з групами півчих обходили чи не кожне поховання, окроплюючи його водою й святими словами із Біблії. Молилися вони за упокій душ небіжчиків, просили у Бога здоров’я живим.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Фрагмент церемонії освячення могил батюшкою Зіновієм на Радуницю у маленькому Привільному. Наразі там мешкає одна-єдина сім’я – Петра й Галини Погрібних.
Звісно, відвідували храми. І батюшки з групами півчих обходили чи не кожне поховання, окроплюючи його водою й святими словами із Біблії. Молилися вони за упокій душ небіжчиків, просили у Бога здоров’я живим.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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