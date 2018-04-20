пятница, 20 апреля 2018 г.

Із молитвою у серці

У понеділок  і вівторок краяни поминали своїх рідних,  відвідували їх могили на цвинтарях. А перед цим вигрібали  сухе листя й обламане гілля, підфарбовували хрести й витирали мармурові брили пам’ятників.
Фрагмент церемонії освячення  могил батюшкою Зіновієм  на Радуницю у маленькому Привільному. Наразі там мешкає одна-єдина сім’я – Петра й Галини Погрібних.



Звісно, відвідували храми. І батюшки з групами півчих обходили чи не  кожне поховання,  окроплюючи його водою й святими словами із Біблії. Молилися вони за упокій душ небіжчиків,  просили у Бога здоров’я живим.
Фото  Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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