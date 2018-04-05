Зросте грошове забезпечення!

До уваги громадян, які бажають вступити до лав Збройних Сил України! Міністром оборони України прийнято рішення про збільшення з 1 лютого розміру щомісячного преміювання, що збільшило виплачене грошове забезпечення приблизно на 5% всім категоріям
військовослужбовців. З 1 березня набула чинності Постанова Кабміну “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою передбачено значне збільшення (до 60%) частки основних видів грошового забезпечення (це оклад за військовим званням, посадовий оклад та надбавка за вислугу років). Передбачається встановлення тарифного розряду за кожною посадою, який буде зазначено у штатах військових частин. Таких тарифних розрядів буде 60. Посадовий оклад обчислюватиметься, виходячи з тарифного розряду, за посадою та розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Скасована щомісячна додаткова грошова винагорода в розмірі 60%, тобто допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога у разі звільнення з військової служби буде обчислюватись з повного розміру грошового забезпечення.
Ігор БАТЮК,
військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
військовослужбовців. З 1 березня набула чинності Постанова Кабміну “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою передбачено значне збільшення (до 60%) частки основних видів грошового забезпечення (це оклад за військовим званням, посадовий оклад та надбавка за вислугу років). Передбачається встановлення тарифного розряду за кожною посадою, який буде зазначено у штатах військових частин. Таких тарифних розрядів буде 60. Посадовий оклад обчислюватиметься, виходячи з тарифного розряду, за посадою та розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Скасована щомісячна додаткова грошова винагорода в розмірі 60%, тобто допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога у разі звільнення з військової служби буде обчислюватись з повного розміру грошового забезпечення.
Ігор БАТЮК,
військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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