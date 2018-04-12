Реалії маленького села

Суничне – невеличке та охайне село поблизу Сновська. Проживає тут 394 людини, включаючи села Шкробове та Попільню.
Тут функціонують магазин, відділення зв’язку, ФАП та бібліотека, окремо два магазини та ФАП є і у Попільні. Маленьке Шкробове, на жаль, поступово перетворюється у такий собі хутірець, де не працює жодна організація.
В.о. старости Людмила Олексіївна Кривошей однаково піклується та переживає за розвиток кожного з даних сіл. Вона обіймає свою посаду ще з 2002 року, і саме на її очах і відбувалися найвагоміші зміни у селі.
- Раніше наші села процвітали, тут працювало чимало різноманітних підприємств, була ферма, оброблялися чи не всі землі, діти здобували знання у власній школі. Наш НВК закрили у 2016 році через невелику кількість учнів, і зараз діток возять на навчання до Сновської ЗОШ №1. Автобус у нас теплий, комфортний, діти вчасно та безпечно добираються до навчального закладу. Взимку дороги чистили вчасно та якісно, тож ніяких проблем з транспортом не виникало. Суничне розташоване таким чином, що транспортне сполучення з містом є завжди. Двічі на день ходить автобус через Сновськ, а до Корюківки і частіше. Тож мешканці сіл без жодних зусиль добираються до потрібних міст. До Сновська переважно їздять торгувати молочними продуктами на базар, хоч у селі і ПрАТ «Куликівське», і «Молоко Ічня» займаються збором даного продукту у населення.
- Не можна не згадати і ПСП «Сновський», власником якого є Сергій Скоробогатько. Хоч бал землі у нашій місцевості і слабкий, вони обробляються та засаджуються кукурудзою, соняшником. На базі села функціонує і тракторний парк Сергія Миколайовича,- ділиться Людмила Олексіївна.
Що людей хвилює естетичний вигляд села, свідчить і те, що мешканці частенько організовують суботники та прибирають не лише свою територію, а й біля занедбаних та нежилих будинків. Цього року коштами міської ради жителями села було встановлено і пофарбовано огорожу на кладовищі. А до Великодня в селі завжди прийнято наводити лад і в оселях, і біля них. І хоч цьогорічна погода дещо зіпсувала людям прибирання, вони встигли причепурити село до свята.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Тут функціонують магазин, відділення зв’язку, ФАП та бібліотека, окремо два магазини та ФАП є і у Попільні. Маленьке Шкробове, на жаль, поступово перетворюється у такий собі хутірець, де не працює жодна організація.
В.о. старости Людмила Олексіївна Кривошей однаково піклується та переживає за розвиток кожного з даних сіл. Вона обіймає свою посаду ще з 2002 року, і саме на її очах і відбувалися найвагоміші зміни у селі.
- Раніше наші села процвітали, тут працювало чимало різноманітних підприємств, була ферма, оброблялися чи не всі землі, діти здобували знання у власній школі. Наш НВК закрили у 2016 році через невелику кількість учнів, і зараз діток возять на навчання до Сновської ЗОШ №1. Автобус у нас теплий, комфортний, діти вчасно та безпечно добираються до навчального закладу. Взимку дороги чистили вчасно та якісно, тож ніяких проблем з транспортом не виникало. Суничне розташоване таким чином, що транспортне сполучення з містом є завжди. Двічі на день ходить автобус через Сновськ, а до Корюківки і частіше. Тож мешканці сіл без жодних зусиль добираються до потрібних міст. До Сновська переважно їздять торгувати молочними продуктами на базар, хоч у селі і ПрАТ «Куликівське», і «Молоко Ічня» займаються збором даного продукту у населення.
- Не можна не згадати і ПСП «Сновський», власником якого є Сергій Скоробогатько. Хоч бал землі у нашій місцевості і слабкий, вони обробляються та засаджуються кукурудзою, соняшником. На базі села функціонує і тракторний парк Сергія Миколайовича,- ділиться Людмила Олексіївна.
Що людей хвилює естетичний вигляд села, свідчить і те, що мешканці частенько організовують суботники та прибирають не лише свою територію, а й біля занедбаних та нежилих будинків. Цього року коштами міської ради жителями села було встановлено і пофарбовано огорожу на кладовищі. А до Великодня в селі завжди прийнято наводити лад і в оселях, і біля них. І хоч цьогорічна погода дещо зіпсувала людям прибирання, вони встигли причепурити село до свята.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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