Берези виявилися дорогими

12 квітня до Сновського ВП надійшла заява від мешканця с.В.Щимель про те, що місцевий житель незаконно спиляв берези на території с.В.Щимель по вул. Чубарєва. Далі дерева завантажили в дві вантажівки та повезли в невідомому напрямку.
Оперативними працівниками Сновського ВП було встановлено особу, яка скоїла даний злочин. Слідчим відділенням порушене кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 КК України «Незаконна порубка лісу» та ведеться досудове розслідування.
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охороняючих лісах - карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
Оперативними працівниками Сновського ВП було встановлено особу, яка скоїла даний злочин. Слідчим відділенням порушене кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 КК України «Незаконна порубка лісу» та ведеться досудове розслідування.
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охороняючих лісах - карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
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