Ялинку зламала негода

У зв’язку зі складними погодними умовами 24 грудня штормовим вітром було
пошкоджено міську новорічну ялинку. Сильний порив вітру просто переламав стовбур на висоті від землі приблизно 1 метр. Ялинка повисла на розтяжках та повільно опустилася до землі. Незважаючи на вихідний день, завдяки злагодженій роботі комунальних служб наслідки прикрого випадку було ліквідовано менш ніж за дві години. Негайно прибула техніка, дерево укріпили надійними кріпленнями-розтяжками. Комунальники запевнили, що прогулянки на майданчику біля ялинки зараз цілком безпечні.
і Наталія САМОЙЛОВА, секретар міськради
пошкоджено міську новорічну ялинку. Сильний порив вітру просто переламав стовбур на висоті від землі приблизно 1 метр. Ялинка повисла на розтяжках та повільно опустилася до землі. Незважаючи на вихідний день, завдяки злагодженій роботі комунальних служб наслідки прикрого випадку було ліквідовано менш ніж за дві години. Негайно прибула техніка, дерево укріпили надійними кріпленнями-розтяжками. Комунальники запевнили, що прогулянки на майданчику біля ялинки зараз цілком безпечні.
і Наталія САМОЙЛОВА, секретар міськради
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