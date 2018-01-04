Погруддя Федорова у Корюківці більше нема

Не так давно уночі біля Корюківської першої школи з постаменту невідомі особи скинули погруддя командира партизанів Олексія Федорова. Люди вдягнені у балаклави, не дочекалися, коли це питання мало вирішитися у цивілізований спосіб. Прийшли і скульптуру розгромили. Ставлення корюківчан до події – неоднозначне. Одні говорять про необхідність пришвидшення подібних кроків, а більшість підтримують думку, що все має робитися цивілізовано.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Олена КОМПАНЕЦЬ
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