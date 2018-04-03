Про розклад руху автобусів

Вже минуло більше року, як у Сновську припинила свою роботу автостанція. Наші читачі звернулися до редакції з проханням розмістити в газеті графік руху автобусів, які курсують районом. Інформація на табличці з розкладом на пероні колишнього автовокзалу застаріла і не відповідає дійсності. Та й не кожен з села приїде почитати її. Отже, зібравши інформацію, дійсну на 28 березня, виконуємо прохання.
Розклад руху автобусів,
які проходять через колишню автостанцію Сновськ
Маршрут відправлення від АС регулярність
Клюси-Чернігів 7:00 щоденно
Чернігів-Семенівка 8:02 щоденно
Чернігів-Корюківка 8:42 щоденно
Корюківка-Чернігів 10:12 щоденно
Чернігів-Корюківка 11:37 щоденно
Корюківка-Чернігів 13:10 щоденно, крім неділі
Чернігів-Корюківка 13:51 щоденно
Корюківка-Чернігів 15:08 щоденно
Семенівка-Чернігів 17:10 щоденно
Чернігів-Клюси 18:45 щоденно
Чернігів-Корюківка 18:46 щоденно
Корюківка-Чернігів 19:58 п`ятниця, неділя
З 15 квітня планується відкриття ще одного рейсу – «Чернігів-Сновськ ч/з Седнів». Розклад руху буде оприлюднений додатково.
До речі, у разі виникнення запитань щодо маршрутів, звертайтеся за телефонами автовокзалів: у Чернігові 0(22)675190 та у Корюківці 0(257)2-13-68. Також на сайті https://inbus.ua можна не тільки дізнатися про автобусні рейси, а й купити заздалегідь квитки, не виходячи з дому.
Якщо ви зібралися поїхати в гості до родичів в межах Сновщини, то по селах району нерегулярні рейси на замовлення по селах району здійснюються у такі дні (автобуси відправляються з площі міста):
Сновськ-Єліне - 6:30 та 16:00 (через п’ятницю)
Сновськ-Єліне - 6:30 та 12:00 (через тиждень у неділю)
Сновськ-Клюси – 6:30 та 14:00 (по вівторках і п’ятницях)
Сновськ-Тихоновичі – 12:00 (по п’ятницях)
Сновськ-Гута Студенецька – 12:00 (по вівторках).
На теренах району працюють також приватні перевізники, які возять пасажирів до Чернігова та Городні.
Лариса МАРТИНЕНКО
Розклад руху автобусів,
які проходять через колишню автостанцію Сновськ
Маршрут відправлення від АС регулярність
Клюси-Чернігів 7:00 щоденно
Чернігів-Семенівка 8:02 щоденно
Чернігів-Корюківка 8:42 щоденно
Корюківка-Чернігів 10:12 щоденно
Чернігів-Корюківка 11:37 щоденно
Корюківка-Чернігів 13:10 щоденно, крім неділі
Чернігів-Корюківка 13:51 щоденно
Корюківка-Чернігів 15:08 щоденно
Семенівка-Чернігів 17:10 щоденно
Чернігів-Клюси 18:45 щоденно
Чернігів-Корюківка 18:46 щоденно
Корюківка-Чернігів 19:58 п`ятниця, неділя
З 15 квітня планується відкриття ще одного рейсу – «Чернігів-Сновськ ч/з Седнів». Розклад руху буде оприлюднений додатково.
До речі, у разі виникнення запитань щодо маршрутів, звертайтеся за телефонами автовокзалів: у Чернігові 0(22)675190 та у Корюківці 0(257)2-13-68. Також на сайті https://inbus.ua можна не тільки дізнатися про автобусні рейси, а й купити заздалегідь квитки, не виходячи з дому.
Якщо ви зібралися поїхати в гості до родичів в межах Сновщини, то по селах району нерегулярні рейси на замовлення по селах району здійснюються у такі дні (автобуси відправляються з площі міста):
Сновськ-Єліне - 6:30 та 16:00 (через п’ятницю)
Сновськ-Єліне - 6:30 та 12:00 (через тиждень у неділю)
Сновськ-Клюси – 6:30 та 14:00 (по вівторках і п’ятницях)
Сновськ-Тихоновичі – 12:00 (по п’ятницях)
Сновськ-Гута Студенецька – 12:00 (по вівторках).
На теренах району працюють також приватні перевізники, які возять пасажирів до Чернігова та Городні.
Лариса МАРТИНЕНКО
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