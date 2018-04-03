Шокуючі платіжки від «Облтеплокомуненерго»

Нещодавно до редакції звернулася схвильована жителька Сновська Анна Чоботарьова, яка проживає у багатоповерхівці по вул. Чернігівській (Енгельса).
Пенсіонерка зі сльозами на очах показувала квитанції на сплату комунальних послуг, зокрема теплопостачання. За лютий жінці слід було сплатити 2099 грн., а пенсія – лише 1500 (а ще треба врахувати сплату інших компослуг, придбання необхідних ліків та продуктів харчування). Жінка у відчаї, адже не розуміє, звідки з’явилися такі шалені цифри у квитанції, якщо батареї протягом лютого були теплими, а не гарячими. Постачання гарячої води теж відсутнє, вона надходить до будинку лише пізно ввечері.
З цією проблемою ми звернулися безпосередньо в ПАТ «Облтеплокомуненерго», яке і постачає тепло в будинок пенсіонерки. Юлія Немтирьова (розподілювач робіт Сновської дільниці) розповіла, що в даному будинку всі нарахування є вірними і ніяких помилок бути не може. За опалення було нараховано стільки ж, скільки було спожито теплової енергії на опалення площі цілої квартири. Цього року в підвалі будинку встановили новий лічильник, згідно з показанням якого і йдуть нарахування. Тобто вартість тепла рахують за показниками лічильника, які ділять на загальну площу будинку і квартир. Тож жодних перерахунків тепловики не робитимуть.
Схоже, для мешканців таких квартир єдиним виходом є встановлення лічильників в кожній оселі, можливо, тоді й проблем з розподіленням та обліком тепла не буде.
Тетяна ЛИТВИН
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