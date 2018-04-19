19 сесія міської ради

23 березня відбулась 19 сесія Сновської міської ради сьомого скликання під головуванням Олександра Медведьова.
На початку засідання присутні мали змогу заслухали звіт першого заступника Менської місцевої прокуратури Олександра Плоского про роботу Сновського відділення. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» проінформувала заступник начальника фінансового вфідділу міської ради Лілія Гребенюк. У зв’язку з відмовою Володимира Карпенка від посади заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту було внесено зміни до рішення, прийнятого на минулій сесії. На дану посаду міський голова Олександр Медведьов запропонував кандидатуру Олени Коваленко – директора Сновської ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів. Депутати одноголосно підтримали дану пропозицію. Також на розгляд депутатів було винесено блок комунальних та земельних питань. Депутатський корпус підтримав звернення колективу Сновської дистанції колії щодо залишення статусу виробничого підрозділу та збереження робочих місць та вирішив звернутися з клопотанням до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Жваво обговорювалося питання пошуку джерел фінансування для будівництва їдальні Сновської гімназії. В ході діалогу було знайдено компроміс щодо задоволення вимог колективів вчителів 1 та 2 міських шкіл.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради
На початку засідання присутні мали змогу заслухали звіт першого заступника Менської місцевої прокуратури Олександра Плоского про роботу Сновського відділення. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» проінформувала заступник начальника фінансового вфідділу міської ради Лілія Гребенюк. У зв’язку з відмовою Володимира Карпенка від посади заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту було внесено зміни до рішення, прийнятого на минулій сесії. На дану посаду міський голова Олександр Медведьов запропонував кандидатуру Олени Коваленко – директора Сновської ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів. Депутати одноголосно підтримали дану пропозицію. Також на розгляд депутатів було винесено блок комунальних та земельних питань. Депутатський корпус підтримав звернення колективу Сновської дистанції колії щодо залишення статусу виробничого підрозділу та збереження робочих місць та вирішив звернутися з клопотанням до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Жваво обговорювалося питання пошуку джерел фінансування для будівництва їдальні Сновської гімназії. В ході діалогу було знайдено компроміс щодо задоволення вимог колективів вчителів 1 та 2 міських шкіл.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради
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