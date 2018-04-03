Прийшла весна, розтанули сніги... І зрушення настануть...

Поетичний заголовок у день підготовки цього сюжету у всій красі демонстрував реалії розталля. Брудна водичка, як і в попередні роки, знову залила основну частину редакційного фасаду, а калюжа, що навпроти (їй, якби була живою, медаль «За стійкість» можна вручати!), добряче діставала і автомобілістів, і перехожих.
Люди - хто молодший – перестрибували її, обходячи з одного клапотя залишків бруківки і бордюрів на інший. А старенькі, буркочучи щось під носа (можна здогодатися що?), терпляче долаючи набридлу центральну перешкоду, довго потім ще відхекувалися.
Щоправда, на самій площі працювала комунальна техніка. Видно було: тракторист старався, туди-сюди розсовуючи величезні кучугури, створені у попередній час. Час, коли і Сновськ, і села замітало так, що ні пройти, ні проїхати! Слава Богу, тоді таки вдавалося якось забезпечувати життєдіяльність різних установ і організацій, вирішувати головні завдання жителів усіх населених пунктів ОТГ.
І ось знову чергові, не менше злободенні виклики. Виклики, які стосуються місць, де людям не те, що гумових чобіт замало, а навіть човни не зайвими були б...
Інша сторона медалі – сміття. Воно, кляте, почало виднітися скрізь і всюди...
Схоже, сновчани звикли до нехлюйства, чи змирилися з ним? Простий приклад. Поставила мерія разом із депутатами урни роздільні, так в них щопопало понакидано. Аж сміх бере. Аж сльозу пустити хочеться! До речі, нам надійшла оперативна інформація про те, що начебто деякі ділки витягують з урн порожні пластикові пляшки й пропонують їх за помірну ціну реалізаторам молока. Цей продукт наливається у брудні пляшки, а ми потім його п’ємо... Ціла оказія виходить і підказка відповідним структурам перевірити: правда чи ні?..
А загалом, все у нас не дуже гірко. Прийшла весна, тануть сніги, незабаром почнуть ремонтуватися дороги, білитися дерева, організовуватися суботники, словом, наводитиметься великий порядок. Хоча порядок не там, де прибирають, а там, де не смітять.
Думки про це
сновчан
читайте далі
Лариса Мірошниченко, м.Сновськ:
– Добре, що ви порушуєте в газеті тему благоустрою. Дійсно, проблем з цього питання багато, але вони потроху вирішуються. І наш голова громади Олександр Медведьов багато робить для наведення чистоти у місті. Це не можна не бачити! Спасибі йому за це! Але за один день чи рік усе не заасфальтуєш і не розчистиш. Треба час, а (на додачу!) ще й людська свідомість.
Ірина Кухаренко, м.Сновськ:
– Так, ми самі багато смітимо, викидаємо пластик, поліетилен, розмножуємо бур’яни. Хоча більшість людей у нашому місті – прекрасні господарі, залюблені у рідний край.
Хотіла б також відзначити позитивні зрушення, які бачу з розвитком ОТГ. Асфальтуються дороги, встановлюються дитячі майданчики, на вулицях горять ліхтарі. Стараються і наш голова, і депутати-підприємці, і бюджетні працівники. Дякую їм за роботу по благоустрою.
Василь Райхіль, м.Сновськ:
–Що вам сказати про порядок і чистоту в Сновську? Роботи тут та й роботи! Те, що є, мало б бути ефективнішим і кращим. Згадайте хоча б, яким колись був в’їзд до нашого міста з боку Чернігова. У квітучих клумбах, білесенько і рівнесенько впорядкованих деревах і тротуарах. А тепер що? Соромно дивитися на розтрощені пам’ятники, напівзруйнований трактор, купу мотлоху на узбіччі доріг. А якими ямами встелені деякі вулички! Не кажу все про села ОТГ. Там взагалі проблем ще більше!
Катерина Гайдук, м.Сновськ:
- А мені все, що у Сновську наразі діється з питань його впорядкованості – довподоби. Хочу сказати про площу, про яку стільки суджень, сміху і фантазій. Побачите: вона буде гарною! І клумбою колись усі милуватимуться! Там буятимуть різнобарвні квіти. Їх поливатимуть влітку. І все буде добре!
Своє прізвище цей інтерв’юер не назвав, але його думку
диктофон зафіксував:
– Ви б не займалися розмовами, а краще придивилися, як кладеться асфальт на дорогах, які шалені гроші лягають порожнім вантажем у землю. Нема контролю у нас належного, нема такого підходу до справ, за який би соромно не було.
Треба всім працювати на совість, тоді й зрушення помітні настануть.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Люди - хто молодший – перестрибували її, обходячи з одного клапотя залишків бруківки і бордюрів на інший. А старенькі, буркочучи щось під носа (можна здогодатися що?), терпляче долаючи набридлу центральну перешкоду, довго потім ще відхекувалися.
Щоправда, на самій площі працювала комунальна техніка. Видно було: тракторист старався, туди-сюди розсовуючи величезні кучугури, створені у попередній час. Час, коли і Сновськ, і села замітало так, що ні пройти, ні проїхати! Слава Богу, тоді таки вдавалося якось забезпечувати життєдіяльність різних установ і організацій, вирішувати головні завдання жителів усіх населених пунктів ОТГ.
І ось знову чергові, не менше злободенні виклики. Виклики, які стосуються місць, де людям не те, що гумових чобіт замало, а навіть човни не зайвими були б...
Інша сторона медалі – сміття. Воно, кляте, почало виднітися скрізь і всюди...
Схоже, сновчани звикли до нехлюйства, чи змирилися з ним? Простий приклад. Поставила мерія разом із депутатами урни роздільні, так в них щопопало понакидано. Аж сміх бере. Аж сльозу пустити хочеться! До речі, нам надійшла оперативна інформація про те, що начебто деякі ділки витягують з урн порожні пластикові пляшки й пропонують їх за помірну ціну реалізаторам молока. Цей продукт наливається у брудні пляшки, а ми потім його п’ємо... Ціла оказія виходить і підказка відповідним структурам перевірити: правда чи ні?..
А загалом, все у нас не дуже гірко. Прийшла весна, тануть сніги, незабаром почнуть ремонтуватися дороги, білитися дерева, організовуватися суботники, словом, наводитиметься великий порядок. Хоча порядок не там, де прибирають, а там, де не смітять.
Думки про це
сновчан
читайте далі
Лариса Мірошниченко, м.Сновськ:
– Добре, що ви порушуєте в газеті тему благоустрою. Дійсно, проблем з цього питання багато, але вони потроху вирішуються. І наш голова громади Олександр Медведьов багато робить для наведення чистоти у місті. Це не можна не бачити! Спасибі йому за це! Але за один день чи рік усе не заасфальтуєш і не розчистиш. Треба час, а (на додачу!) ще й людська свідомість.
Ірина Кухаренко, м.Сновськ:
– Так, ми самі багато смітимо, викидаємо пластик, поліетилен, розмножуємо бур’яни. Хоча більшість людей у нашому місті – прекрасні господарі, залюблені у рідний край.
Хотіла б також відзначити позитивні зрушення, які бачу з розвитком ОТГ. Асфальтуються дороги, встановлюються дитячі майданчики, на вулицях горять ліхтарі. Стараються і наш голова, і депутати-підприємці, і бюджетні працівники. Дякую їм за роботу по благоустрою.
Василь Райхіль, м.Сновськ:
–Що вам сказати про порядок і чистоту в Сновську? Роботи тут та й роботи! Те, що є, мало б бути ефективнішим і кращим. Згадайте хоча б, яким колись був в’їзд до нашого міста з боку Чернігова. У квітучих клумбах, білесенько і рівнесенько впорядкованих деревах і тротуарах. А тепер що? Соромно дивитися на розтрощені пам’ятники, напівзруйнований трактор, купу мотлоху на узбіччі доріг. А якими ямами встелені деякі вулички! Не кажу все про села ОТГ. Там взагалі проблем ще більше!
Катерина Гайдук, м.Сновськ:
- А мені все, що у Сновську наразі діється з питань його впорядкованості – довподоби. Хочу сказати про площу, про яку стільки суджень, сміху і фантазій. Побачите: вона буде гарною! І клумбою колись усі милуватимуться! Там буятимуть різнобарвні квіти. Їх поливатимуть влітку. І все буде добре!
Своє прізвище цей інтерв’юер не назвав, але його думку
диктофон зафіксував:
– Ви б не займалися розмовами, а краще придивилися, як кладеться асфальт на дорогах, які шалені гроші лягають порожнім вантажем у землю. Нема контролю у нас належного, нема такого підходу до справ, за який би соромно не було.
Треба всім працювати на совість, тоді й зрушення помітні настануть.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий